«Криминал привлекает всех»: Сценарист «Бригады» о любви россиян к детективам

Александр Велединский в эфире НСН вспомнил цитату Анны Ахматовой о самом популярном киножанре в мире.

Криминальные фильмы и сериалы любят не только россияне, но и весь остальной мир. Таким мнением в разговоре с НСН поделился сценарист сериалов «Бригада», «Дальнобойщики», режиссер фильмов «Географ глобус пропил», «1993» и других Александр Велединский.

Mediascope назвал самые популярные сериалы у россиян в 2023 году

Остросюжетные детективные сериалы признаны одними из самых популярных среди россиян, сообщили в Mediascope. Лидерами по просмотрам оказались «Невский», «Первый отдел», «Чужой район», «Контуженный», «Пилигрим», «Наш спецназ» и «Условный мент».

«Я эти сериалы не видел. Но криминальная тематика всегда привлекает всех людей во всем мире, и не только россиян – это известный факт. Еще Анна Ахматова говорила: нет ничего лучше на ночь, чем хороший детектив», - сказал он.

Ранее россияне назвали Константина Хабенского и Юлию Пересильд лучшими актерами страны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Cреди лучших артистов также оказались Сергей Бурунов, Александр Петров, Никита Михалков, Павел Прилучный и Евгений Миронов.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
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