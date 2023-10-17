«Криминал привлекает всех»: Сценарист «Бригады» о любви россиян к детективам
Александр Велединский в эфире НСН вспомнил цитату Анны Ахматовой о самом популярном киножанре в мире.
Криминальные фильмы и сериалы любят не только россияне, но и весь остальной мир. Таким мнением в разговоре с НСН поделился сценарист сериалов «Бригада», «Дальнобойщики», режиссер фильмов «Географ глобус пропил», «1993» и других Александр Велединский.
Остросюжетные детективные сериалы признаны одними из самых популярных среди россиян, сообщили в Mediascope. Лидерами по просмотрам оказались «Невский», «Первый отдел», «Чужой район», «Контуженный», «Пилигрим», «Наш спецназ» и «Условный мент».
«Я эти сериалы не видел. Но криминальная тематика всегда привлекает всех людей во всем мире, и не только россиян – это известный факт. Еще Анна Ахматова говорила: нет ничего лучше на ночь, чем хороший детектив», - сказал он.
Ранее россияне назвали Константина Хабенского и Юлию Пересильд лучшими актерами страны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Cреди лучших артистов также оказались Сергей Бурунов, Александр Петров, Никита Михалков, Павел Прилучный и Евгений Миронов.
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