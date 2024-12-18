Актер Александр Петров объявил, что станет отцом

Российский актёр театра и кино Александр Петров в своих соцсетях объявил, что готовится стать отцом.

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Артист опубликовал фотографию, на которой он положил руки на округлившийся живот своей супруги Виктории Антоновой.

«Ждём тебя», - говорится в комментарии к снимку.

Ранее стало известно, что российская актриса Марина Федункив впервые в возрасте 53 лет стала мамой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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