Актер Александр Петров объявил, что станет отцом
18 декабря 202417:17
Российский актёр театра и кино Александр Петров в своих соцсетях объявил, что готовится стать отцом.
Артист опубликовал фотографию, на которой он положил руки на округлившийся живот своей супруги Виктории Антоновой.
«Ждём тебя», - говорится в комментарии к снимку.
Ранее стало известно, что российская актриса Марина Федункив впервые в возрасте 53 лет стала мамой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru