Ахеджакову выписали из больницы после избавления от COVID-19

Ахеджакова была госпитализирована в одну из клиник Москвы 9 января. Отмечалось, что на фоне заражения коронавирусом у нее обострился ряд хронических заболеваний, передает Ura.ru. Ее состояние оценивалось как «нормальное».

Между тем, врач-телеведущая Елена Малышева призвала россиян из группы риска привиться от коронавируса. Так она прокомментировала сообщения о смерти художественного руководителя «Ералаша» Бориса Грачевского, умершего от осложнений COVID-19, пишет «Газета.ру».

