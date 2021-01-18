Ахеджакову выписали из больницы после избавления от COVID-19
Народная артистка РФ Лия Ахеджакова выписана из больницы, куда она попала после заражения коронавирусом. Об этом сообщили в театре «Современник», где служит актриса, передает РИА Новости.
Ахеджакова была госпитализирована в одну из клиник Москвы 9 января. Отмечалось, что на фоне заражения коронавирусом у нее обострился ряд хронических заболеваний, передает Ura.ru. Ее состояние оценивалось как «нормальное».
Между тем, врач-телеведущая Елена Малышева призвала россиян из группы риска привиться от коронавируса. Так она прокомментировала сообщения о смерти художественного руководителя «Ералаша» Бориса Грачевского, умершего от осложнений COVID-19, пишет «Газета.ру».
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