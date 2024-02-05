Аэропорт Сочи начал расследование после критики Анфисы Чеховой

По словам телеведущей, пассажирам сочинского аэропорта дают всего семь минут на посадку в самолеты, из-за чего она опоздала на рейс. Чехова также отметила, что иногда пассажирам «Аэрофлота» на посадку давали всего пять минут.

Пресс-секретарь аэропорта Сочи Юлия Клюева сказала «Ридусу», что в авиагавани начали проверку, результате которого пресс-служба аэропорта предаст огласке. По словам Клюевой, сейчас сотрудники изучают записи с видеокамер.

Ранее СМИ сообщали, что футболист Павел Мамаев устроил дебош на рейсе Москва – Дубай авиакомпании Flydubai, отмечает «Радиоточка НСН».

