Аэропорт Сочи начал расследование после критики Анфисы Чеховой
Телеведущая Анфиса Чехова в своих соцсетях раскритиковала работу аэропорта Сочи, после чего в авиагавани начали служебное расследование, пишет «Ридус».
По словам телеведущей, пассажирам сочинского аэропорта дают всего семь минут на посадку в самолеты, из-за чего она опоздала на рейс. Чехова также отметила, что иногда пассажирам «Аэрофлота» на посадку давали всего пять минут.
Пресс-секретарь аэропорта Сочи Юлия Клюева сказала «Ридусу», что в авиагавани начали проверку, результате которого пресс-служба аэропорта предаст огласке. По словам Клюевой, сейчас сотрудники изучают записи с видеокамер.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru