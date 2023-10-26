«Аэрофлот» объяснил регламентами ситуацию с семьей комика Ильи Соболева

Авиакомпания «Аэрофлот» не допустила нарушений или невежливости по отношению к семье комика Илье Соболеву во время инцидента, когда грудного ребенка артиста не разрешили разместить вместе с матерью в бизнес-классе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу перевозчика.

Как отметили в «Аэрофлоте», по данным системы бронирования, ребенок был прикреплен к Соболеву в салоне эконом-класса.

Ребенка комика Ильи Соболева не пустили в бизнес-класс самолета «Аэрофлота»

«Во время регистрации на рейс супруга комика оформила на себя услугу повышения класса обслуживания до "бизнеса". Уже на борту выяснилось, что семья Соболевых не просила прикрепить ребенка к бронированию матери. Сотрудники авиакомпании в вежливой форме общались с пассажирами, объясняли правила перевозки и авиационной безопасности», — подчеркнули в компании.

Перевозчик пояснил, что по федеральным авиационным правилам и регламентам компании ребенка, не имеющего отдельно оформленного места, прикрепляют к конкретному взрослому пассажиру и перевозят вместе с родителем на указанном в посадочном талоне месте, пишет RT.

«Мы детально разобрали ситуацию с семьей Ильи Соболева, сожалеем о причиненных неудобствах», — добавили в «Аэрофлоте».

Ранее Соболев заявил, что во время поездки с семьей «повысил» билет супруги до бизнес-класса, при этом сотрудница аэропорта «отвязала» грудного ребенка пары от мамы и прикрепила к отцу, который должен был лететь эконом-классом, отмечает телеканал «360». На борту Соболевы пытались договориться с бортпроводниками и разместить малыша с матерью, однако получили угрозы выгнать семью с самолета и вызвать полицию. Соболеву пришлось взять ребенка к себе в эконом.

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ФОТО: РИА Новости
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