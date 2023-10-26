«Аэрофлот» объяснил регламентами ситуацию с семьей комика Ильи Соболева

«Во время регистрации на рейс супруга комика оформила на себя услугу повышения класса обслуживания до "бизнеса". Уже на борту выяснилось, что семья Соболевых не просила прикрепить ребенка к бронированию матери. Сотрудники авиакомпании в вежливой форме общались с пассажирами, объясняли правила перевозки и авиационной безопасности», — подчеркнули в компании.

Перевозчик пояснил, что по федеральным авиационным правилам и регламентам компании ребенка, не имеющего отдельно оформленного места, прикрепляют к конкретному взрослому пассажиру и перевозят вместе с родителем на указанном в посадочном талоне месте, пишет RT.

«Мы детально разобрали ситуацию с семьей Ильи Соболева, сожалеем о причиненных неудобствах», — добавили в «Аэрофлоте».

Ранее Соболев заявил, что во время поездки с семьей «повысил» билет супруги до бизнес-класса, при этом сотрудница аэропорта «отвязала» грудного ребенка пары от мамы и прикрепила к отцу, который должен был лететь эконом-классом, отмечает телеканал «360». На борту Соболевы пытались договориться с бортпроводниками и разместить малыша с матерью, однако получили угрозы выгнать семью с самолета и вызвать полицию. Соболеву пришлось взять ребенка к себе в эконом.

