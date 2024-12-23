Глава «Союзмультфильма» рассказала о планах снять российский «ответ Marvel»
Студия «Союзмультфильм» начнет производить игровое кино, первой созданной линейкой станет франшиза отечественных супергероев от писателя-фантаста Сергея Лукьяненко — «ответ мировым вселенным а-ля Marvel и DC». Об этом рассказала глава «Союзмультфильма» Юлиана Слащева в беседе с РБК.
Ранее стало известно, что студия, онлайн-кинотеатр Okko и Сергей Лукьяненко планируют выпустить медиафраншизу на основе оригинальной вселенной супергероев, напоминает 360.ru. Ее рабочее название — «Орден Алой звезды».
Как отметила Слащева, Лукьяненко вместе с писателем Сергеем Волковым разработал франшизу на основе произведений советских писателей, в том числе Александра Беляева, Алексея Толстого, Павла Бажова. В серию войдут шесть полнометражных картин и сериал. Уже ведется доработка сценариев первых двух фильмов.
«Весь следующий год мы проведем в препродакшене, в подборе каста, в пробах и поиске визуального стиля... В 2026 году намерены войти в производство», — сообщила Слащева.
«Союзмультфильм» рассчитывает, что бюджет одного фильма составит около 1–1,2 млрд рублей.
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