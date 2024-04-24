Адвокат опроверг информацию об отказе Михаилу Ефремову в УДО

Падалко назвал подобные сообщения «очередной уткой». По словам адвоката, он не знает, «кто это делает, с какой целью».

«Мы [с Ефремовым] держим связь постоянно. Документы на УДО еще не подавали», — указал защитник.

Ранее СМИ сообщили, что Михаил Ефремов не сможет выйти на свободу по УДО, поскольку у актера накопились взыскания за два нарушения режима колонии, повлиявшие на характеристику осужденного. Артист отбывает наказание в ИК-4 в Белгородской области, напоминает телеканал «360».

