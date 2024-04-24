Адвокат опроверг информацию об отказе Михаилу Ефремову в УДО

Адвокат отбывающего наказание в колонии за гибель человека в ДТП актера Михаила Ефремова Юрий Падалко опроверг данные об отказе артисту в условно-досрочном освобождении. Об этом защитник заявил в беседе с ТАСС.

СМИ: Ефремов не выйдет из колонии по УДО из-за нарушений режима

Падалко назвал подобные сообщения «очередной уткой». По словам адвоката, он не знает, «кто это делает, с какой целью».

«Мы [с Ефремовым] держим связь постоянно. Документы на УДО еще не подавали», — указал защитник.

Ранее СМИ сообщили, что Михаил Ефремов не сможет выйти на свободу по УДО, поскольку у актера накопились взыскания за два нарушения режима колонии, повлиявшие на характеристику осужденного. Артист отбывает наказание в ИК-4 в Белгородской области, напоминает телеканал «360».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
ТЕГИ:ОпровержениеУДОАдвокатМихаил Ефремов

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