Адвокат опроверг информацию об отказе Михаилу Ефремову в УДО
Адвокат отбывающего наказание в колонии за гибель человека в ДТП актера Михаила Ефремова Юрий Падалко опроверг данные об отказе артисту в условно-досрочном освобождении. Об этом защитник заявил в беседе с ТАСС.
Падалко назвал подобные сообщения «очередной уткой». По словам адвоката, он не знает, «кто это делает, с какой целью».
«Мы [с Ефремовым] держим связь постоянно. Документы на УДО еще не подавали», — указал защитник.
Ранее СМИ сообщили, что Михаил Ефремов не сможет выйти на свободу по УДО, поскольку у актера накопились взыскания за два нарушения режима колонии, повлиявшие на характеристику осужденного. Артист отбывает наказание в ИК-4 в Белгородской области, напоминает телеканал «360».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru