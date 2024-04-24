СМИ: Ефремов не выйдет из колонии по УДО из-за нарушений режима

Актер Михаил Ефремов, который три года отбывает наказание в ИК-4 в Белгородской области за смертельное ДТП в Москве, не сможет рассчитывать на условно-досрочное освобождение. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

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По данным издания, у артиста накопились взыскания за два нарушения режима колонии, которые повлияли на характеристику Ефремова.

Как отметил адвокат Александр Добровинский, он передал предложение представителей актера об УДО передал родственникам Сергея Захарова, погибшего в результате аварии. Однако из-за нарушений Ефремов не может рассчитывать на условно-досрочное освобождение «даже при согласии семьи Захарова».

В марте СМИ сообщали, что руководство белгородской ИК-4 якобы согласовало ходатайство Михаила Ефремова об УДО и направило в суд соответствующие документы. Однако пресс-служба регионального управления ФСИН опровергла данные об обращении осужденного артиста с ходатайством об условно-досрочном освобождении, напоминает телеканал «360».

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ФОТО: РИА Новости / пресс-служба Мосгорсуда
ТЕГИ:УДОКолонияМихаил Ефремов

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