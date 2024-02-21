Адвокат Киркорова назвал обвинение Костюшкина в краже образа шуткой

Певец Стас Костюшкин в шутку обвинил артиста Филиппа Киркорова в краже образа, предположил адвокат народного артиста Александр Добровинский.

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«Думаю, что образ (Костюшкина) в суде будет трудно доказать. Я думаю, это шутка», — заявил он в беседе с NEWS.ru.

Добровинский также подчеркнул, что права на визуальный образ тяжело доказать в суде.

Ранее певец Стас Костюшкин в своих соцсетях заявил, что для создания образа в шоу «Маска» Киркоров вдохновился персонажем из клипа «С Днём рождения, мальчишка», вышедшего в 2019 году.

Новый сезон шоу стартовал на телеканале НТВ 18 февраля. Киркоров вновь занял место председателя жюри, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:Александр ДобровинскийФилипп Киркоров

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