Адвокат Киркорова назвал обвинение Костюшкина в краже образа шуткой
Певец Стас Костюшкин в шутку обвинил артиста Филиппа Киркорова в краже образа, предположил адвокат народного артиста Александр Добровинский.
«Думаю, что образ (Костюшкина) в суде будет трудно доказать. Я думаю, это шутка», — заявил он в беседе с NEWS.ru.
Добровинский также подчеркнул, что права на визуальный образ тяжело доказать в суде.
Ранее певец Стас Костюшкин в своих соцсетях заявил, что для создания образа в шоу «Маска» Киркоров вдохновился персонажем из клипа «С Днём рождения, мальчишка», вышедшего в 2019 году.
Новый сезон шоу стартовал на телеканале НТВ 18 февраля. Киркоров вновь занял место председателя жюри, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Законодателей не пустят на послание Путина без ПЦР-теста
- Определились все участники плей-офф Кубка Гагарина — 2024
- Володин: Путин вернул России рыбу, которую ели англичане 68 лет
- Проголосовать на выборах президента России можно будет в 144 странах
- Банкноты с изображением Карла III появятся в Великобритании летом 2024 года
- Росздравнадзор: в России никто не пострадал из-за аппаратов ИВЛ Philips
- Финансовый аналитик предупредил о потере средств пользователей Qiwi
- В Грузии не выявили ни одного случая обхода антироссийских санкций
- Госдума лишила Британию права добывать рыбу в российской части Баренцева моря
- Райффайзенбанк предупредил о проблемах с оплатой после отзыва лицензии у «Киви»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru