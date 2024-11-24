СМИ: Стрелявший у посольства Израиля в Аммане убит
24 ноября 202410:15
Злоумышленника, устроившего стрельбу у посольства Израиля в столице Иордании Аммане, ликвидировали. Об этом сообщает агентство «Reuters» со ссылкой на представителей службы безопасности.
По данным источника, в ходе операции трое полицейских были ранены.
Очевидцы также рассказывали о выстрелах у здания дипмиссии.
Ранее RT сообщил, что недалеко от посольства Израиля в Дании прогремел взрыв.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru