СМИ: Стрелявший у посольства Израиля в Аммане убит

Злоумышленника, устроившего стрельбу у посольства Израиля в столице Иордании Аммане, ликвидировали. Об этом сообщает агентство «Reuters» со ссылкой на представителей службы безопасности.

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По данным источника, в ходе операции трое полицейских были ранены.

Очевидцы также рассказывали о выстрелах у здания дипмиссии.

Ранее RT сообщил, что недалеко от посольства Израиля в Дании прогремел взрыв.

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ФОТО: РИА Новости//Владимир Вяткин
ТЕГИ:ПолицияИорданияПосольствоИзраильСтрельба

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