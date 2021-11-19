Адель представила песню из нового альбома
Британская исполнительница Адель представила в интернете новую композицию To Be Loved, которая войдет в новый альбом, сообщает РИА Новости.
Трек пока есть только в соцсетях знаменитости. Там она разместила видео, полностью снятое в доме. В ролике Адель сидит на диване и эмоционально поет. В песни говорится: для того, чтобы любить и быть любимым нужно чем-то жертвовать — отказаться от чего-то дорогого.
За несколько часов пост с песней To Be Loved в Twitter набрал более трех миллионов просмотров и почти триста тысяч «лайков».
Журналисты уже окрестили грядущий релиз «альбомом развода». Названия треков характеры для певицы, в них поднята тема отношений: есть песня Strangers by Nature ("Незнакомцы от природы"), My Little Love ("Моя маленькая любовь"), Love Is a Game ("Любовь — это игра").
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