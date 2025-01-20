Монтажер рассказал об использовании ИИ в фильме «Бруталист»

По его словам, нейросеть Midjourney использовалась для создания макетов зданий, которые проектировал главный герой архитектор Ласло Тот, роль которого исполнил Эдриен Броди. Кроме того, в фильме использовали нейросеть Respeecher для корректировки венгерского акцента Броди и Фелисити Джонс.

Янчо отметил, что искусственный интеллект продолжает быть предметом споров в Голливуде. Монтажер призвал открыто обсуждать, какие инструменты может предоставить киноделам искусственный интеллект.

Ранее сценарист сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» и фильма «Сто лет тому вперед» Андрей Золотарев в интервью НСН заявил, что нейросеть пока не способна создавать принципиально новые произведения, передающие человеческий опыт, потому искусственный интеллект нескоро сможет заменить авторов сценария.

