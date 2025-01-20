Монтажер рассказал об использовании ИИ в фильме «Бруталист»
Монтажер Давид Янчо рассказал, что в постпродакшене фильма «Бруталист» использовался искусственный интеллект.
По его словам, нейросеть Midjourney использовалась для создания макетов зданий, которые проектировал главный герой архитектор Ласло Тот, роль которого исполнил Эдриен Броди. Кроме того, в фильме использовали нейросеть Respeecher для корректировки венгерского акцента Броди и Фелисити Джонс.
Янчо отметил, что искусственный интеллект продолжает быть предметом споров в Голливуде. Монтажер призвал открыто обсуждать, какие инструменты может предоставить киноделам искусственный интеллект.
Ранее сценарист сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» и фильма «Сто лет тому вперед» Андрей Золотарев в интервью НСН заявил, что нейросеть пока не способна создавать принципиально новые произведения, передающие человеческий опыт, потому искусственный интеллект нескоро сможет заменить авторов сценария.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Москве арестовали обвиняемого в убийстве женщины, найденной в машине Куценко
- Землетрясение магнитудой 6 произошло на Тайване
- В вузах Санкт-Петербурга откроют комнаты матери и ребенка
- Эрдоган планирует обсудить с Путиным поставки газа в Словакию
- Эрдоган заявил, что Турция продолжает переговоры о возобновлении зерновой сделки
- Монтажер рассказал об использовании ИИ в фильме «Бруталист»
- Дональд Трамп прибыл в Капитолий перед инаугурацией
- СМИ раскрыли меню инаугурационного обеда Трампа
- В Приднестровье заявили о запасах газа на 11 дней
- Испуганный фейерверками слон растоптал толпу в Таиланде
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru