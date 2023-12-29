Адам Драйвер не вернется в «Звездные войны»

Исполнитель роли Кайло Рена в киносаги «Звездные воины» американский актер Адам Драйвер заявил, что больше не вернется к работе в данном проекте, сообщает kanobu.ru.

«Любимый злодей!»: Почему «Звездные войны» влюбили в себя миллионы

По его словам, в настоящее время работа над новыми частями «Звездных войн» ведется, но он в них не задействован.

«Больше я этим не занимаюсь», — подчеркнул актер.

До этого Драйвер говорил, что готов вернуться к исполнению роли Кайло Рена, если за постановку возьмётся «великий режиссер».

Ранее Аль Пачино объяснил отказ от роли Хана Соло в «Звездных войнах», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:ФильмКиноСъемкиАктерЗвездные Войны

Горячие новости

Все новости

партнеры