«Корона» или «Пацаны»? В борьбе за «Эмми» столкнутся деньги стриминг-платформ
Кинокритики Кирилл Разлогов и Давид Шнейдеров рассказали НСН, как сериалы вытесняют кино из индустрии.
Опубликован список номинантов на телевизионную премию «Эмми», которая будет вручаться в 73-й раз. В одной из главных номинации – за звание лучшего драматического сериала – будут бороться: «Корона», «Пацаны», «Бриджертоны», «Рассказ служанки», «Это мы» и другие американские телесериалы.
Основная борьба развернется между ведущими стриминговыми платформами, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» президент гильдии киноведов и кинокритиков России Кирилл Разлогов.
«У меня одна из студенток писала дипломную работу по «Пацанам», поэтому мне этот сериал, пожалуй, ближе. То, что не входит в мои приоритеты, это «Бриджертоны». А вот «Корона», безусловно, имеет шансы на получение приза. Главное соревнование, естественно, идет между «Netflix» и HBO», - рассказал Разлогов.
По его словам, с растущей популярностью сериалов изменилось и само отношение к премии, она стала более престижной.
«В кинематографическом мире акцент сейчас делается на сериалы. Сериалы победили экранное кино не только из-за пандемии, но и из-за того, что они стали рассказывать истории, которые нужны людям. В кино сосредоточились аттракционы, либо поисковые, экспериментальные, ценные с художественной точки зрения, но не очень рассчитанные на широкую аудиторию картины. Сериалы давно вытеснили обычное полнометражное кино. Эпоха сериалов началась в 90-е годы», - объяснил кинокритик.
Своим любимым сериалом Разлогов назвал «Игру престолов».
В свою очередь кинокритик Давид Шнейдеров в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» признался, что ни один из номинированных сериалов не видел и к самой премии равнодушен.
«Говорить об отношении к американским телевизионным премиям очень сложно. И «Оскар», и «Эмми», и «Грэмми» - премии чисто американские. Поэтому внимание зрителей, конечно, к ним приковано, но в Америке. В России никто не обращает внимания, какие американские сериалы получают или не получают премии, потому что не все подписаны на стриминговые платформы и далеко не все их смотрят. Я думаю, россиянину абсолютно все равно, кто получит Эмми», - поделился Шнейдеров.
При этом кинокритик согласился с тем, что сегодня сериалы, действительно, вытесняют обычное полнометражное кино из-за «богатых стриминговых платформ».
«В свое время соотношение наружной рекламы кино к сериалам было 8:2, уже два года назад оно превратилось в 2:8. Я когда был в Лос-Анджелесе, это отметил. Все чаще большие мастера и продюсеры снимают сериалы. Здесь сказывается отсутствие конкуренции и отсутствие дикого давления. Я как раз вчера разговаривал со своим другом, продюсером, который работает в Голливуде. Сейчас изменилась система финансирования. Если раньше для того, чтобы снять сериал, нужно было принести треть бюджета, треть находили инвесторы, треть давал телеканал, то сейчас, если идея интересная, платформы дают деньги полностью, но продюсер не имеет на них никаких прав. Если раньше ты приносил треть денег и имел часть прав, сейчас стриминговые платформы забирают все права полностью, дают стопроцентный бюджет, абсолютно контролируют весь процесс», - рассказал собеседник «Радиоточки НСН».
Сериалы «Корона» и «Мандалорец» лидируют по числу номинаций на телевизионную премию Emmy, которая будет вручаться в 73-й раз. Список номинантов опубликован на сайте премии. Эти два сериала представлены каждый в 24 категориях. На премию в 23 номинациях претендует мини-сериал «Ванда/Вижн». Среди стриминговых сервисов лидирует HBO Max, который получил в общей сложности 130 разнообразных номинаций. Онлайн-кинотеатр Netflix оказался на втором месте со 129 номинациями, на третьем - Disney+ с 71 номинацией.
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