«Корона» или «Пацаны»? В борьбе за «Эмми» столкнутся деньги стриминг-платформ

Опубликован список номинантов на телевизионную премию «Эмми», которая будет вручаться в 73-й раз. В одной из главных номинации – за звание лучшего драматического сериала – будут бороться: «Корона», «Пацаны», «Бриджертоны», «Рассказ служанки», «Это мы» и другие американские телесериалы.

Основная борьба развернется между ведущими стриминговыми платформами, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» президент гильдии киноведов и кинокритиков России Кирилл Разлогов.

«У меня одна из студенток писала дипломную работу по «Пацанам», поэтому мне этот сериал, пожалуй, ближе. То, что не входит в мои приоритеты, это «Бриджертоны». А вот «Корона», безусловно, имеет шансы на получение приза. Главное соревнование, естественно, идет между «Netflix» и HBO», - рассказал Разлогов.

По его словам, с растущей популярностью сериалов изменилось и само отношение к премии, она стала более престижной.