«Это круто!» Шнейдеров порадовался за российские сериалы

Давид Шнейдеров: «Я рад, что, наконец, продюсеры плохого русского кино будут отвечать своими личными деньгами. Чем чаще эта практика в России будет применяться, тем больше у нас шансов, на то, что продюсеры не будет тупо осваивать деньги и изрядную часть класть себе в карман», - отметил собеседник НСН.

