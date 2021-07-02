«Это круто!» Шнейдеров порадовался за российские сериалы
Кинокритик специально для НСН подготовил обзор главных, на его взгляд, киноновостей этой недели.
«Вампиры средней полосы» вошли в конкурсную программу фестиваля Series Mania
«Вампиры средней полосы» поборются за звание лучшего сериала и специальный приз жюри в секции International Panorama, в которой представлены 15 проектов.
Давид Шнейдеров: «Это круто! Вообще нужно сказать, что уровень российских сериалов реально вырос. Я не могу сказать, что они стали сравнимы с сериалами НВО, но тем не менее, наши сериалы показывают на Западе, их показывает Netflix. Так что желаю «Вампирам» успехов», - прокомментировал кинокритик Радиоточке НСН.
Создатель «Викингов» и «Тюдоров» работает над сериалом о блокаде Ленинграда
Майкл Хёрст начал работу над сериалом о блокаде Ленинграда. Сериал станет адаптацией книги Анны Рид «Ленинград: эпическая осада Второй мировой войны, 1941–1944», написанной по фрагментам из дневников участников блокады.
Давид Шнейдеров: «Вообще блокада Ленинграда, для нас это такая священная корова, которую никому трогать нельзя, кроме как традиционного взгляда на эти события. Посмотрим, что выйдет у Майкла Хёрста», - добавил он.
Создатели «Вратаря галактики» вернут Фонду кино 191 млн рублей в течение двух лет
Арбитражный суд Москвы прекратил производство по делу о взыскании задолженности с создателей 3D-фильма «Вратарь галактики» в размере более 191,3 млн руб., сообщается в картотеке суда. Между истцом, Фондом кино, и ответчиками, ООО «Студия Бонанза» и индивидуальным предпринимателем Джаником Файзиевым (режиссер и продюсер фильма), было заключено мирового соглашение.
Давид Шнейдеров: «Я рад, что, наконец, продюсеры плохого русского кино будут отвечать своими личными деньгами. Чем чаще эта практика в России будет применяться, тем больше у нас шансов, на то, что продюсеры не будет тупо осваивать деньги и изрядную часть класть себе в карман», - отметил собеседник НСН.
Правительство России выделит кинокомпаниям на поддержку экспорта 500 миллионов рублей
Российское правительство направит российским кинокомпаниям и IT-компаниям 500 миллионов рублей на продвижение за рубежом. В общей сложности, на эту сумму претендуют 11 компаний. Из этих денег на 360 миллионов рублей могут поддержать около 20 фильмов, на еще 90 миллионов претендуют два сериала и 25 мультфильмов.
Давид Шнейдеров: «Это самая грустная новость, на мой взгляд. 500 миллионов рублей из наших с вами денег! Российское кино принесло убыток за полные, наверно, полгода более 4 млрд рублей. И вот еще 500 млн, которые в очередной раз уйдут в никуда», - подчеркнул критик.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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