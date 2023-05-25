ABBA отказалась выступать на Евровидении
25 мая 202312:30
Группа ABBA отказалась от выступления на Евровидении в честь 50-летия их победы в конкурсе, сообщает The Guardian.
«Я не хочу. И если я не захочу, другие не захотят. Для всех нас четверых это одно и то же. Если кто-то из нас говорит «нет» – это значит «нет», – заявил музыкант коллектива Бенни Андерссон.
Другой участник ABBA Бьорн Ульвеус заявил, что группа может отметить юбилей, не выступая на Евровидении.
Коллектив не озвучил причину своего отказа выходить на сцену в родной стране. ABBA победила на песенном конкурсе в 1974 году с песней Waterloo.
Ранее Люксембург анонсировал свое возвращение на сцену Евровидения спустя 30 лет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru