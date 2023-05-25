ABBA отказалась выступать на Евровидении

«Я не хочу. И если я не захочу, другие не захотят. Для всех нас четверых это одно и то же. Если кто-то из нас говорит «нет» – это значит «нет», – заявил музыкант коллектива Бенни Андерссон.

Другой участник ABBA Бьорн Ульвеус заявил, что группа может отметить юбилей, не выступая на Евровидении.



Коллектив не озвучил причину своего отказа выходить на сцену в родной стране. ABBA победила на песенном конкурсе в 1974 году с песней Waterloo.

Ранее Люксембург анонсировал свое возвращение на сцену Евровидения спустя 30 лет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

