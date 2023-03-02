«Обыкновенный фашизм»: Сафронова о спорах вокруг национальности Малевича

Ранее СМИ сообщили, что Городской музей Амстердама «сменил» национальность художника Казимира Малевича. Раньше авангардиста называли русским, сегодня - уроженцем Украины польского происхождения. Нью-йоркский музей также ранее «переквалифицировал» Ивана Айвазовского, Архипа Куинджи и Илью Репина из россиян в украинцы.

«Никто не имеет права вторгаться, надо достать Малевича и спросить: ты хочешь быть украинцем? Он скажет: да ребята, идите вы, я хочу быть румыном. Как мы можем распоряжаться и решать, будет у нас, например, Пушкин – араб? Распределять, что делать Одиссею, в какие города пойдет Троя… Так нельзя, история другая, она устоялась уже, ее нельзя менять», - сказал Сафронов.

Художник также вспомнил историю с художником Иваном Айвазовским, который, будучи армянином по происхождению, считал себя русским.

«Это непонятный фашизм, который возникает по отношению к Малевичу. Они признали армянского художника с русской душой Айвазовского. Сказали, что он украинский художник. Но он всегда говорил: я армянин с русской душой. Учился в Санкт-Петербурге, учился в Феодосии, которая тоже была в составе Российской империи», - отметил он.

Сафронов считает, что только сам человек может назвать свою принадлежность, и споры вокруг умерших классиков – бесполезная трата времени.

«Родиться можно и в самолете, но это не значит, что вы – самолетный ребенок. Родиться можно в Монголии, в путешествии на Гавайях. Но это не значит, что ты монгол или гавайец. Душа, воспитание, вера… Ты сам принимаешь внутреннюю национальность. Приятно осознавать, что у какого-то актера, скажем, Сильвестра Сталлоне еврейская кровь. Где-то из России, из Одессы где-то там его предки, но родился-то он в Америке. Итальянцы считают, что он итальянец, евреи считают, что он – еврей. Это все очень путано – человек говорит, что я американец, все остальное от лукавого», - заключил собеседник.

Ранее председатель Союза художников РФ, народный художник России Андрей Ковальчук в разговоре с НСН заявил, что переписывание истории – это модная ситуация, которой сегодня пользуются западные политические деятели.

