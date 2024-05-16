На летний Дягилевский фестиваль 90% билетов продали за один час

Почти 90% билетов на летний Дягилевский фестиваль, который пройдет в Перми с 20 по 29 июня 2024, были проданы за один час, сообщили НСН в пресс-службе Яндекс Афиши.

Это стало возможно благодаря тому, что билетный оператор повысил мощности работы, рассказал НСН директор по развитию бизнеса сервиса Энрико Мазавришвили.