На летний Дягилевский фестиваль 90% билетов продали за один час
«Раньше, чтобы выбрать лучшие места, зрители ночами стояли в очередях в кассы, теперь достаточно онлайн-заказа, заявила НСН директор фестиваля Анна Касимова.
Почти 90% билетов на летний Дягилевский фестиваль, который пройдет в Перми с 20 по 29 июня 2024, были проданы за один час, сообщили НСН в пресс-службе Яндекс Афиши.
Это стало возможно благодаря тому, что билетный оператор повысил мощности работы, рассказал НСН директор по развитию бизнеса сервиса Энрико Мазавришвили.
«Дягилевский фестиваль – особенный фестиваль как для жителей Перми, так и для представителей других регионов страны. По данным Яндекс Афиши, 80% билетов на фестиваль покупают уже на этапе (или во время) предпродажи в первые два-три дня и так каждый год. Мы рады, что приобщиться к столь важному событию смогут как можно больше людей», - отметил он.
В свою очередь директор Дягилевского фестиваля Анна Касимова заявила НСН, что день старта продаж для фестиваля один из самых важных и нервных, поэтому стабильная работа сервиса по приобретению билетов очень важна.
«Раньше, чтобы выбрать лучшие места, зрители ночами стояли в очередях в кассы. Продажи онлайн из-за ажиотажного спроса и повышенного интереса со стороны перекупщиков сопровождались зависанием системы или даже падением сайта. Долгосрочное партнерство с Яндекс Афишей, внимание коллег к потребностям зрителей и особенностям продаж на такие масштабные события, как Дягилевский фестиваль, позволило учесть все прежние сложности и сделать процесс покупки билетов комфортным. Сейчас мы добились стабильной работы системы и равного доступа к билетам для всех зрителей», — сообщила она.
Также для всех обладателей подписки Яндекс Плюс теперь доступны особые условия при приобретении билетов на Дягилевский фестиваль, который популярен у жителей из разных городов России. Около 26% гостей приезжают на мероприятие из Москвы, 27% из других регионов и 8% из Санкт-Петербурга. В этом году в программе фестиваля ожидаются симфонические концерты, оперные премьеры и спектакли под руководством художественного руководителя фестиваля Теодора Курентзиса.
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