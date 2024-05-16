В Музее Победы в выходные откроются курсы молодого бойца

Музей Победы в предстоящие выходные откроет курсы молодого бойца, для москвичей и гостей столицы будут доступны тематические мастер-классы, сообщает пресс-служба комплекса.

Так, 18-19 мая все желающие смогут посетить бесплатную программу семейного отдыха «Парк Победы. Главный патриотический». В это время на территории Музея будут работать более 70 площадок, которые воссоздадут атмосферу 1940-х годов.

Мишустин поздравил директора Музея Победы с 60-летием

Так, например, посетителям в интерактивной форме расскажут, какую подготовку проходили бойцы во время Великой Отечественной войны. Также для гостей подготовят полосу препятствий и тропу сапера, можно будет научиться метать гранату. А на специальной площадке «Zарница» посетители смогут освоить навыки ориентирования.

Гостей ждет специальная фотозона, выставка трофейной техники и танцевальный мастер-класс. Также в эти выходные на площадке выступят участники фестиваля «Российская студенческая весна», рок-певица Виктория Мамзурина, исполнители из Школы искусств «МакSим» и другие артисты.

Масштабный семейный проект стартовал в Музей Победы в конце апреля. Цель масштабных и разноплановых мероприятий - патриотическое воспитание молодежи и сохранение исторической памяти.

Впервые программа «Парк Победы. Главный патриотический» стартовала в 2023 году. За это время площадку парка посетили порядка 200 тысяч человек, свыше 18 тысяч гостей присоединились к бесплатным пешим и автобусным экскурсиям Музея Победы по мемориальному комплексу на Поклонной горе, а участникам проекта было вручено более 85 тысяч призов, уточняет «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
ТЕГИ:МоскваМузей

Горячие новости

Все новости

партнеры