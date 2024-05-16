В Музее Победы в выходные откроются курсы молодого бойца
Музей Победы в предстоящие выходные откроет курсы молодого бойца, для москвичей и гостей столицы будут доступны тематические мастер-классы, сообщает пресс-служба комплекса.
Так, 18-19 мая все желающие смогут посетить бесплатную программу семейного отдыха «Парк Победы. Главный патриотический». В это время на территории Музея будут работать более 70 площадок, которые воссоздадут атмосферу 1940-х годов.
Так, например, посетителям в интерактивной форме расскажут, какую подготовку проходили бойцы во время Великой Отечественной войны. Также для гостей подготовят полосу препятствий и тропу сапера, можно будет научиться метать гранату. А на специальной площадке «Zарница» посетители смогут освоить навыки ориентирования.
Гостей ждет специальная фотозона, выставка трофейной техники и танцевальный мастер-класс. Также в эти выходные на площадке выступят участники фестиваля «Российская студенческая весна», рок-певица Виктория Мамзурина, исполнители из Школы искусств «МакSим» и другие артисты.
Масштабный семейный проект стартовал в Музей Победы в конце апреля. Цель масштабных и разноплановых мероприятий - патриотическое воспитание молодежи и сохранение исторической памяти.
Впервые программа «Парк Победы. Главный патриотический» стартовала в 2023 году. За это время площадку парка посетили порядка 200 тысяч человек, свыше 18 тысяч гостей присоединились к бесплатным пешим и автобусным экскурсиям Музея Победы по мемориальному комплексу на Поклонной горе, а участникам проекта было вручено более 85 тысяч призов, уточняет «Радиоточка НСН».
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