В Музее Победы в выходные откроются курсы молодого бойца

Так, например, посетителям в интерактивной форме расскажут, какую подготовку проходили бойцы во время Великой Отечественной войны. Также для гостей подготовят полосу препятствий и тропу сапера, можно будет научиться метать гранату. А на специальной площадке «Zарница» посетители смогут освоить навыки ориентирования.

Гостей ждет специальная фотозона, выставка трофейной техники и танцевальный мастер-класс. Также в эти выходные на площадке выступят участники фестиваля «Российская студенческая весна», рок-певица Виктория Мамзурина, исполнители из Школы искусств «МакSим» и другие артисты.

Масштабный семейный проект стартовал в Музей Победы в конце апреля. Цель масштабных и разноплановых мероприятий - патриотическое воспитание молодежи и сохранение исторической памяти.

Впервые программа «Парк Победы. Главный патриотический» стартовала в 2023 году. За это время площадку парка посетили порядка 200 тысяч человек, свыше 18 тысяч гостей присоединились к бесплатным пешим и автобусным экскурсиям Музея Победы по мемориальному комплексу на Поклонной горе, а участникам проекта было вручено более 85 тысяч призов, уточняет «Радиоточка НСН».

