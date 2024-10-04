Иосиф Пригожин заявил, что не собирался жениться на Валерии
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин признался, что изначально испытывал негативные чувства к своей нынешней супруге певице Валерии и не собирался на ней жениться. Его слова приводит Telegram-канал «Звездная пыль».
Пригожин рассказал, что в самом начале знакомства с певицей «ненавидел» ее за то, что она выиграла конкурс у его подопечной.
«Я не собирался на ней жениться. У нас есть общий товарищ – земляк Валерии. Встретился с ней, думаю: «Дай послушаю»… Она выиграла конкурс у моей подопечной… Я долго ее ненавидел», - заявил он.
Звездная пара поженилась в 2004 году. Согласно информации открытых источников, продюсер считает трех детей Валерии Анну, Арсения и Артемия Шульгиных – родными.
Ранее продюсер Сергей Дворцов рассказал, что Валерия получает от трех миллионов рублей и выше за концерт, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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