Иосиф Пригожин заявил, что не собирался жениться на Валерии

Пригожин рассказал, что в самом начале знакомства с певицей «ненавидел» ее за то, что она выиграла конкурс у его подопечной.

«Я не собирался на ней жениться. У нас есть общий товарищ – земляк Валерии. Встретился с ней, думаю: «Дай послушаю»… Она выиграла конкурс у моей подопечной… Я долго ее ненавидел», - заявил он.

Звездная пара поженилась в 2004 году. Согласно информации открытых источников, продюсер считает трех детей Валерии Анну, Арсения и Артемия Шульгиных – родными.

Ранее продюсер Сергей Дворцов рассказал, что Валерия получает от трех миллионов рублей и выше за концерт, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



