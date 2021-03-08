8 марта зрители выберут представителя России на «Евровидении - 2021»
Исполнителя и музыкальную композицию, которые представят Россию на «Евровидении - 2021», выберут 8 марта в результате национального зрительского голосования, сообщает «Первый канал».
С этой целью будет организовано специальное праздничное шоу.
Ранее стало известно, что сформирован шорт-лист, в который вошли группа #2маши, Антон Беляев (группа Therr Maitz), Алишер Моргенштерн, Егор Крид и Данил Прытков (Niletto).
Ранее сообщалось, что в этом году Киркоров поедет на «Евровидение» в составе команды от Молдавии. Артист продюсировал композицию, которую споет Натальей Гордиенко – представительница страны.
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