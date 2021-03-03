Православная церковь Кипра попросила не допустить «Дьявола» на «Евровидение»
Совет директоров Кипрской телерадиовещательной корпорации CyBC (RIK) одобрил песню El Diablo («Дьявол») в качестве представителя страны на «Евровидении». С этим выбором не согласился Синод Кипрской православной церкви и направил письмо в правительство с просьбой не допустить «Дьявола» на «Евровидение». Заявление синода опубликовано архиепископией Кипра.
Сообщается, что трек вызвал волнения в обществе, на телевидение стали поступать звонки от религиозных граждан с требованием отозвать песню с европейского конкурса.
Представители телекомпании пока не готовы отменять свое решение. По их словам, текст песни был неверно истолкован, в нем нет намерения оскорбить чьи-то религиозные чувства.
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