Православная церковь Кипра попросила не допустить «Дьявола» на «Евровидение»

Совет директоров Кипрской телерадиовещательной корпорации CyBC (RIK) одобрил песню El Diablo («Дьявол») в качестве представителя страны на «Евровидении». С этим выбором не согласился Синод Кипрской православной церкви и направил письмо в правительство с просьбой не допустить «Дьявола» на «Евровидение». Заявление синода опубликовано архиепископией Кипра.

Сообщается, что трек вызвал волнения в обществе, на телевидение стали поступать звонки от религиозных граждан с требованием отозвать песню с европейского конкурса.

Представители телекомпании пока не готовы отменять свое решение. По их словам, текст песни был неверно истолкован, в нем нет намерения оскорбить чьи-то религиозные чувства.



