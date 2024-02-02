Netflix показал первый тизер продолжения сериала «Игра в кальмара»
2 февраля 202414:14
Стриминговый сервис Netflix показал тизер второго сезона южнокорейского сериала «Игра в кальмара» режиссера Хван Дон Хека.
Премьера сериала ожидается до конца 2024 года. В нем победитель игры Сон Ки Хун обещает раскрыть организаторов смертельных соревнований.
Ранее вышел трейлер реалити-шоу по сериалу «Игра в кальмара», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru