Фильм с Чулпан Хаматовой сняли с проката, но покажут на Московском кинофестивале

Фильм режиссера Яны Климовой-Юсуповой «Просточеловек» с Чулпан Хаматовой в главной роли снят с российского проката. Ранее планировалось, что картина выйдет на большие экраны с 25 августа, сообщает ТАСС.

О причинах переноса ничего не сообщается. В кинокомпании 2020films отметили, что новая дата релиза будет объявлена позднее.

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Премьерный показ картины состоится 28 августа в рамках Московского международного кинофестиваля, который пройдет с 26 августа по 2 сентября. Фильм представят в рамках программы «Новое кино России», сообщила Климова-Юсупова в Facebook (признана в России экстремистской и запрещена).

Чулпан Хаматова играет в картине «Просточеловек» одинокую женщину, которая 30 лет назад оставила сына в роддоме.

Хаматова ранее выступила против военной спецоперации на Украине и уехала в Латвию.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПремьераКиноЧулпан Хаматова
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