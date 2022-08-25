Фильм с Чулпан Хаматовой сняли с проката, но покажут на Московском кинофестивале
Фильм режиссера Яны Климовой-Юсуповой «Просточеловек» с Чулпан Хаматовой в главной роли снят с российского проката. Ранее планировалось, что картина выйдет на большие экраны с 25 августа, сообщает ТАСС.
О причинах переноса ничего не сообщается. В кинокомпании 2020films отметили, что новая дата релиза будет объявлена позднее.
Премьерный показ картины состоится 28 августа в рамках Московского международного кинофестиваля, который пройдет с 26 августа по 2 сентября. Фильм представят в рамках программы «Новое кино России», сообщила Климова-Юсупова в Facebook (признана в России экстремистской и запрещена).
Чулпан Хаматова играет в картине «Просточеловек» одинокую женщину, которая 30 лет назад оставила сына в роддоме.
Хаматова ранее выступила против военной спецоперации на Украине и уехала в Латвию.
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