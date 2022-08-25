Фильм с Чулпан Хаматовой сняли с проката, но покажут на Московском кинофестивале

Фильм режиссера Яны Климовой-Юсуповой «Просточеловек» с Чулпан Хаматовой в главной роли снят с российского проката. Ранее планировалось, что картина выйдет на большие экраны с 25 августа, сообщает ТАСС.

О причинах переноса ничего не сообщается. В кинокомпании 2020films отметили, что новая дата релиза будет объявлена позднее.