Александринский театр отказал Акунину в авторских правах на пьесу «1881»

Путин рассказал о демилитаризованной линии с Украиной Самолёты-разведчики трёх стран НАТО летали рядом с Крымом перед атакой ВСУ Микроавтобус едва не упал в Москву-реку Предмет «труд» в школах будет включать пять обязательных модулей и три по выбору Съёмки фильма Егора Кончаловского по роману Водолазкина «Авиатор» начались в Петербурге