Александринский театр отказал Акунину в авторских правах на пьесу «1881»

Признанный иноагентом в России писатель Борис Акунин (Григорий Чхартишвили, внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов) сообщил, что Александринский театр в Санкт-Петербурге отказал ему в авторских правах на пьесу «1881».

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По словам Акунина, руководство театра заявило, что авторство постановки принадлежит культурному учреждению. В пояснительной части сообщения говорится, что пьеса является компиляцией исторических материалов.

Также Акунин утверждает, что ему отказали в выплате гонораров.

Министерство внутренних дел России 26 января объявило Акунина в розыск. В декабре 2023 года против него возбудили уголовное дело о фейках и публичном оправдании терроризма, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Песня
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