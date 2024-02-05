«Золотая акция и Кудрин»: Будет ли государство контролировать российский «Яндекс»
Герман Клименко заявил НСН, что компания действительно останется частной, но государство предусмотрело пути отстаивания своих интересов.
Российский «Яндекс» останется частной компанией, но государство предусмотрело пути отстаивания своих интересов в виде золотой акции и «некоторых сотрудников», заявил председатель совета Фонда развития цифровой экономики, основатель LiveInternet Герман Клименко в беседе с НСН.
Ранее нидерландская Yandex N.V. заключила сделку по продаже бизнеса «Яндекса» за 475 млрд рублей консорциуму частных инвесторов и менеджеров компании. Гендиректором «Яндекса» останется Артем Савиновский. Новой головной компанией Яндекса станет Международная компания акционерное общество (МКАО) «ЯНДЕКС» — частная и независимая компания, акции которой будут торговаться на Московской бирже.
«Во-первых, сохранится золотая акция, как и было до этого. Компания была частной, но была золотая акция, которая была то у «Сбера», то у кого-то еще. Да, компания останется частной. Ситуация достаточно сложная, надо забирать акционера с биржи NASDAQ, переводить на Мосбиржу, привлечь инвесторов и партнеров. Государство свои интересы отстаивает в виде золотой акции и сотрудников, например, господина Кудрина (бывший глава Счетной палаты, прим. НСН). Я не думаю, что государству нужно полностью контролировать компанию. У государства есть свои интересы в ЦБ, а в интернете это не очень обязательно», - отметил он.
По его словам, в сделке учтены интересы всех акционеров, спорных вопросов после длительного согласования не возникнет.
«Была проведена огромная работа, это одна из самых сложных сделок в России со времен начала СВО. Потому что делится не просто компания, а многопрофильная компания, где надо оценить все активы, понять, что и кому достается. Там было много дискуссий на тему, не ущемляются ли интересы акционеров. Сейчас соглашение достигнуто, это достаточно большой юридический труд», - резюмировал собеседник НСН.
Ранее сообщалось, что потенциальные инвесторы в российский бизнес «Яндекса», включая Владимира Потанина (владеет пакетами акций ГМК «Норильский никель») и Вагита Алекперова (акционер «Лукойла»), выступили против выделения 5% акций Кудрину.
В итоге основным владельцем МКАО «Яндекс» будет ЗПИФ «Консорциум.Первый» во главе с менеджерами Яндекса. Кроме них в консорциуме еще четыре пайщика — структура Александра Чачава, предпринимателя и основателя венчурного фонда LETA Capital; структура Павла Прасса, генерального директора одного из крупнейших специализированных депозитариев «ИНФИНИТУМ»; структура группы «ЛУКОЙЛ»; структура Александра Рязанова, многопрофильного инвестора и предпринимателя. Ни у одного из пайщиков нет контролирующей доли, передает «Радиоточка НСН».
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