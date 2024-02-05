«Золотая акция и Кудрин»: Будет ли государство контролировать российский «Яндекс»

«Во-первых, сохранится золотая акция, как и было до этого. Компания была частной, но была золотая акция, которая была то у «Сбера», то у кого-то еще. Да, компания останется частной. Ситуация достаточно сложная, надо забирать акционера с биржи NASDAQ, переводить на Мосбиржу, привлечь инвесторов и партнеров. Государство свои интересы отстаивает в виде золотой акции и сотрудников, например, господина Кудрина (бывший глава Счетной палаты, прим. НСН). Я не думаю, что государству нужно полностью контролировать компанию. У государства есть свои интересы в ЦБ, а в интернете это не очень обязательно», - отметил он.

По его словам, в сделке учтены интересы всех акционеров, спорных вопросов после длительного согласования не возникнет.

«Была проведена огромная работа, это одна из самых сложных сделок в России со времен начала СВО. Потому что делится не просто компания, а многопрофильная компания, где надо оценить все активы, понять, что и кому достается. Там было много дискуссий на тему, не ущемляются ли интересы акционеров. Сейчас соглашение достигнуто, это достаточно большой юридический труд», - резюмировал собеседник НСН.

Ранее сообщалось, что потенциальные инвесторы в российский бизнес «Яндекса», включая Владимира Потанина (владеет пакетами акций ГМК «Норильский никель») и Вагита Алекперова (акционер «Лукойла»), выступили против выделения 5% акций Кудрину.



В итоге основным владельцем МКАО «Яндекс» будет ЗПИФ «Консорциум.Первый» во главе с менеджерами Яндекса. Кроме них в консорциуме еще четыре пайщика — структура Александра Чачава, предпринимателя и основателя венчурного фонда LETA Capital; структура Павла Прасса, генерального директора одного из крупнейших специализированных депозитариев «ИНФИНИТУМ»; структура группы «ЛУКОЙЛ»; структура Александра Рязанова, многопрофильного инвестора и предпринимателя. Ни у одного из пайщиков нет контролирующей доли, передает «Радиоточка НСН».

