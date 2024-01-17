СМИ: Потанин и Алекперов выступили против 5% «Яндекса» для Кудрина

Бывший генеральный директор «Яндекса» Аркадий Волож попрощался с компанией в декабре 2022 года, обратившись к ее сотрудникам. При этом Волож дал понять, что совсем от дел не отходит: он помогает советами четырем международным стартапам, которые могут развиваться вне «Яндекса».

Сооснователь «Яндекса» Аркадий Волож принял решение об уходе из компании для того, чтобы спокойно работать над собственными новыми проектами и попытаться выйти из-под санкций Евросоюза, заявил председатель совета Фонда развития цифровой экономики, основатель LiveInternet Герман Клименко «Радиоточке НСН».

