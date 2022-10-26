Бренд телефонов Inoi ушел из России в Эстонию

По данным источника, близкого к компании, бренд покинул РФ около месяца назад. С официального сайта производителя убрали упоминания России и Белоруссии и используют вместо них флаг СНГ. Однако устройства бренда все еще продают в российских магазинах, в том числе в «Эльдорадо», «Ситилинк», «Билайн».

Как сообщил представитель Inoi, компания «не дает комментарии в РФ, поскольку она эстонская».

Бренд Inoi выпустил первый смартфон, поддерживавший российскую операционную систему «Аврора», однако позже переключился на Android. Доля компании в продажах кнопочных телефонов составляет 5,9%, а смартфонов — менее 1%. Как отмечают эксперты, уход формально российской марки может быть связан с желанием дистанцироваться от спецоперации на Украине и избежать проблем с зарубежными партнерами. По мнению специалистов, решение компании не повлияет на рынок в целом, доля бренда была минимальной.

