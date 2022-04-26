Zara опровергла информацию об открытии российских магазинов

Компания Zara заявила, что информация о возобновлении работы магазинов в России не соответствует действительности, сообщает РИА Новости.

Zara заявила о готовности вернуться в Россию «как только будет возможно»

В компании отметили, что причиной появления данная информации на сайте стал технический сбой.

«Пока что данных об открытии магазинов в России нет», - подчеркнули в Zara.

Ранее на официальном сайте торговой сети Zara испанской компании Inditex появилось расписание работы, из которого следовало, что российские магазины вновь откроются 1 мая.

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