Zara назвала дату открытия магазинов в России

Торговая сеть Zara испанской компании Inditex разместила на своем официальном сайте расписание работы, из которого следует, что российские магазины вновь откроются 1 мая.

При этом официального заявления от компании еще не поступало.

Ранее замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов сообщил, что IKEA и Inditex (владеет брендами Zara, Oysho, Massimo Dutti, Bershka и другими) рассматривают варианты с возобновлением работы магазинов в России.

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Сеть магазинов строительных и хозяйственных товаров OBI возобновит работу всех гипермаркетов в России до конца майских праздников. Отмечается, что гипермаркет на Ходынском поле в Москве откроется первым 27 апреля.


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