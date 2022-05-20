Магазины Reserved и Cropp в России получат новые названия

Ранее стало известно, что LPP приняла решение продать российское подразделение китайскому консорциуму. Переговоры по сделке начались еще в конце апреля, пишет РИА ФАН. Помимо Reserved и Cropp, польская компания владеет брендами House, Sinsay, Mohito. Отмечалось, что часть магазинов в России вновь откроется в ближайшие дни.

Как сообщает «Деловой Петербург», в торговых центрах города уже появились новые вывески магазинов. Так, Reserved теперь называется RE, Cropp переименовали в CR, а, предположительно, House — в XC.

Кроме того, Ura.ru пишет, что магазины Cropp, House, Reserved и Sinsay в пятницу открылись в одном из ТЦ Екатеринбурга.

