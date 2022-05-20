Магазины Reserved и Cropp в России получат новые названия
Российские магазины брендов Reserved и Cropp польского ретейлера LPP, закрывшиеся на фоне спецоперации на Украине, открываются под новыми названиями.
Ранее стало известно, что LPP приняла решение продать российское подразделение китайскому консорциуму. Переговоры по сделке начались еще в конце апреля, пишет РИА ФАН. Помимо Reserved и Cropp, польская компания владеет брендами House, Sinsay, Mohito. Отмечалось, что часть магазинов в России вновь откроется в ближайшие дни.
Как сообщает «Деловой Петербург», в торговых центрах города уже появились новые вывески магазинов. Так, Reserved теперь называется RE, Cropp переименовали в CR, а, предположительно, House — в XC.
Кроме того, Ura.ru пишет, что магазины Cropp, House, Reserved и Sinsay в пятницу открылись в одном из ТЦ Екатеринбурга.
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