Запасы золота в российских банках за февраль-март упали на 20%

Российские банки значительно сократили объемы запасов драгоценных металлов, в феврале-марте объем таких вложений уменьшился на 20,2 млрд рублей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные ЦБ РФ.

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По данным регулятора, к 1 апреля остатки на счетах с подобными активами составил 227,3 млрд рублей. Этот показатель стал минимальным с августа 2019 года, пишет Газета.ру.

За февраль и март объем вложений в драгметаллы снизился на 17,2%. При этом остатки золота в банках сократились на 11,4 тонн (20,7%), по состоянию на 1 апреля на хранении оставалось 43,8 тонн драгоценного металла.

Ранее ЦБ сообщил о введении запрета на торги иностранными акциями, заблокированными международными расчетно-клиринговыми организациями. Однако меры не коснутся иностранных компаний, работающих в основном в России, пишет Ura.ru.

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ФОТО: pixabay.com
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