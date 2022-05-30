Центробанк ограничил обращение заблокированных международными депозитариями иностранных бумаг

Исключение составят ценные бумаги осуществляющих производственную и экономическую деятельность в основном в РФ иностранных эмитентов, пишет RT.

«Сейчас заблокированные иностранные бумаги в небольшом количестве обращаются на СПБ Бирже. Поскольку в ее торгово-клиринговой системе такие активы не маркируются, то они будут распределены между участниками торгов и их клиентами на равных условиях с учетом пропорциональности и с возможным исключением на неторговые счета небольших клиентских портфелей», — подчеркнули в ЦБ.

При этом право собственности владельцев на такие ценные бумаги сохранится, торги по ним возобновят после снятия ограничений, пишет РИА ФАН.

