Центробанк ограничил обращение заблокированных международными депозитариями иностранных бумаг
Центробанк с 30 мая ограничит обращение на организованных торгах иностранных ценных бумаг, которые были заблокированы международными расчетно-клиринговыми организациями. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
Исключение составят ценные бумаги осуществляющих производственную и экономическую деятельность в основном в РФ иностранных эмитентов, пишет RT.
«Сейчас заблокированные иностранные бумаги в небольшом количестве обращаются на СПБ Бирже. Поскольку в ее торгово-клиринговой системе такие активы не маркируются, то они будут распределены между участниками торгов и их клиентами на равных условиях с учетом пропорциональности и с возможным исключением на неторговые счета небольших клиентских портфелей», — подчеркнули в ЦБ.
При этом право собственности владельцев на такие ценные бумаги сохранится, торги по ним возобновят после снятия ограничений, пишет РИА ФАН.
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