«Брать ответственность»: Замминистра Илюшникова назвала важнейшую черту бизнесмена
Малый бизнес должен расти более высокими темпами, чем экономика страны в среднем, заявила НСН Татьяна Илюшникова.
Заместитель министра экономического развития России Татьяна Илюшникова в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024) заявила специальному корреспонденту НСН, что считает важнейшей компетенцией для предпринимателя способность брать на себя ответственность за свои же решения.
«Критическое мышление - та компетенция, которая любому человеку важна для построения своей карьеры в бизнесе. Я считаю, что предпринимателем может стать только тот человек, который может взять на себя ответственность за свои решения. Это очень важная компетенция», - сказала собеседница НСН.
Кроме того, Илюшникова раскрыла подробности первого дня ПМЭФ.
«Стоит отметить, что без малого бизнеса не может быть и крупного. Сегодняшняя деловая программа посвящена МСП. Мы открыли день темами по бизнес-компетенциям, бизнес-образованию предпринимателей. Далее будут темы по обмену опытом, нетворкингу, площадки по партнерским программам по взаимодействию крупного бизнеса с малым, государства с малым бизнесом, также обсудим программы поддержки бизнеса», - уточнила она.
В завершении дня ожидается пленарная дискуссия с участием министра экономического развития Максима Решетникова.
"Основной темой дискуссии станет будущее малого и среднего бизнеса на горизонте 2025-2030 годов. Вы знаете, что национальные цели, поставленные президентом, о численности в секторе МСП мы уже фактически досрочно выполнили. Перед сектором и госорганами стоят новые вызовы и задачи: качественные изменения в структуре сектора, поддержка производственных отраслей, высокотехнологичных, IT, производство таких отраслей внутреннего предложения, как туризм и так далее. Сегодня в широком экспертном сообществе с регионами, предпринимателями, министерствами, регуляторами, представителями Центрального банка обсудим тренды, подходы, как нам выполнить новую национальную цель, которую обозначил президент. Малый бизнес должен расти темпами выше, чем экономика в среднем», - отметила Илюшникова.
В среду, 5 июня, в Санкт-Петербурге начал работу ПМЭФ-2024. Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, в этом году форум намерены посетить представители 136 стран, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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