«Брать ответственность»: Замминистра Илюшникова назвала важнейшую черту бизнесмена

Кроме того, Илюшникова раскрыла подробности первого дня ПМЭФ.



«Стоит отметить, что без малого бизнеса не может быть и крупного. Сегодняшняя деловая программа посвящена МСП. Мы открыли день темами по бизнес-компетенциям, бизнес-образованию предпринимателей. Далее будут темы по обмену опытом, нетворкингу, площадки по партнерским программам по взаимодействию крупного бизнеса с малым, государства с малым бизнесом, также обсудим программы поддержки бизнеса», - уточнила она.

В завершении дня ожидается пленарная дискуссия с участием министра экономического развития Максима Решетникова.

"Основной темой дискуссии станет будущее малого и среднего бизнеса на горизонте 2025-2030 годов. Вы знаете, что национальные цели, поставленные президентом, о численности в секторе МСП мы уже фактически досрочно выполнили. Перед сектором и госорганами стоят новые вызовы и задачи: качественные изменения в структуре сектора, поддержка производственных отраслей, высокотехнологичных, IT, производство таких отраслей внутреннего предложения, как туризм и так далее. Сегодня в широком экспертном сообществе с регионами, предпринимателями, министерствами, регуляторами, представителями Центрального банка обсудим тренды, подходы, как нам выполнить новую национальную цель, которую обозначил президент. Малый бизнес должен расти темпами выше, чем экономика в среднем», - отметила Илюшникова.

В среду, 5 июня, в Санкт-Петербурге начал работу ПМЭФ-2024. Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, в этом году форум намерены посетить представители 136 стран, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

