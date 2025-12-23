В ФК «Ростов» опровергли сообщения о долгах и распродаже игроков
Данные о сложной финансовой ситуации в футбольном клубе «Ростов» не соответствуют действительности. Об этом заявил генеральный директор команды Игорь Гончаров в беседе с «Матч ТВ».
Ранее журналист Иван Карпов рассказал о крупных долгах ФК «Ростов» - около 5 млрд рублей, задержках по зарплате игрокам и планах команды распродать футболистов. По его словам, команда якобы может не доиграть сезон в чемпионате.
«Таких, как Ваня Карпов, много, и, откуда он владеет информацией по клубу, мне непонятно. Никакой распродажи не планируется — это 100%», — отметил Гончаров.
По словам гендиректора, непонятно, «из какого воздуха взяты слухи» о задолженностях.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Бурматов объяснил «запредельные» цены в российских ветклиниках
- В ФК «Ростов» опровергли сообщения о долгах и распродаже игроков
- Попова заявила о снижении заболеваемости корью, коклюшем и паротитом
- «Ленинград» и Киркоров стали самыми дорогими артистами на корпоративах
- Польша подняла в небо истребители из-за тревоги на Украине
- Депутат Смолин раскритиковал сокращение платных мест в вузах
- Москалькова: Киев продолжает удерживать 12 мирных курских жителей
- Невинный захват: Почему Трамп не откажется от присоединения Гренландии
- В Архангельской области бензовоз с топливом провалился под лед
- Продадут на запчасти: Угонщики готовят охоту на редкие машины
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru