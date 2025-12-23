В ФК «Ростов» опровергли сообщения о долгах и распродаже игроков

Ранее журналист Иван Карпов рассказал о крупных долгах ФК «Ростов» - около 5 млрд рублей, задержках по зарплате игрокам и планах команды распродать футболистов. По его словам, команда якобы может не доиграть сезон в чемпионате.

«Таких, как Ваня Карпов, много, и, откуда он владеет информацией по клубу, мне непонятно. Никакой распродажи не планируется — это 100%», — отметил Гончаров.

По словам гендиректора, непонятно, «из какого воздуха взяты слухи» о задолженностях.

