Японская Kao Group сократит поставки продукции в Россию

Японская компания Kao Group, один из крупнейших производителей косметики, бытовой химии и гигиенических товаров, приостановит поставки большинства товаров и временно прекратит рекламную деятельность в России из-за ситуации на Украине.

Colgate-Palmolive ограничила импорт товаров в РФ

«Мы продолжим поставки только той продукции, которая может покрыть минимальные нужды женской и детской ежедневной гигиены», — говорится в заявлении Kao Group.

Компания будет предпринимать дальнейшие меры, «исходя из дальнейшего развития ситуации».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:РоссияЯпония
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры