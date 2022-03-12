Японская Kao Group сократит поставки продукции в Россию
Японская компания Kao Group, один из крупнейших производителей косметики, бытовой химии и гигиенических товаров, приостановит поставки большинства товаров и временно прекратит рекламную деятельность в России из-за ситуации на Украине.
«Мы продолжим поставки только той продукции, которая может покрыть минимальные нужды женской и детской ежедневной гигиены», — говорится в заявлении Kao Group.
Компания будет предпринимать дальнейшие меры, «исходя из дальнейшего развития ситуации».
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