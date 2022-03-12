Colgate-Palmolive ограничила импорт товаров в РФ
Компания Colgate-Palmolive приостановила импорт всех товаров в Россию, за исключением средств повседневного использования для здоровья и гигиены. Сообщение об этом опубликовано на сайте производителя.
«Мы приостановили импорт и продажу всех товаров [в РФ], кроме основных средств повседневного использования для здоровья и гигиены. Мы также прекратили все капиталовложения <...> и рекламную деятельность», — сообщили в Colgate-Palmolive.
Американская компания объяснила свое решение специальной операцией РФ на Украине.
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