Colgate-Palmolive ограничила импорт товаров в РФ

Компания Colgate-Palmolive приостановила импорт всех товаров в Россию, за исключением средств повседневного использования для здоровья и гигиены. Сообщение об этом опубликовано на сайте производителя.

Procter & Gamble заявила о частичной приостановке деятельности в России

«Мы приостановили импорт и продажу всех товаров [в РФ], кроме основных средств повседневного использования для здоровья и гигиены. Мы также прекратили все капиталовложения <...> и рекламную деятельность», — сообщили в Colgate-Palmolive.

Американская компания объяснила свое решение специальной операцией РФ на Украине.

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ФОТО: pixabay.com
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