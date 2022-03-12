Colgate-Palmolive ограничила импорт товаров в РФ

«Мы приостановили импорт и продажу всех товаров [в РФ], кроме основных средств повседневного использования для здоровья и гигиены. Мы также прекратили все капиталовложения <...> и рекламную деятельность», — сообщили в Colgate-Palmolive.

Американская компания объяснила свое решение специальной операцией РФ на Украине.

