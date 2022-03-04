«Яндекс» заявил о возможном дефолте после приостановки торгов бумагами компании

Биржа Nasdaq 28 февраля приостановила торги ценными бумагами «Яндекса и ряда других связанных с Россией компаний на фоне украинского кризиса. В случае приостановки торгов более чем на пять дней акционеры могут требовать обналичить облигации.

Остатки денежных средств компании на момент прекращения торгов составляли около$615 млн, $370 млн из которых — за пределами России. Сейчас «Яндекс» не обладает достаточными ресурсами для полного погашения бондов и предупреждает, что при выкупе значительного объема бумаг столкнется со «значительным негативным эффектом на краткосрочном финансовом состоянии». Это, в свою очередь, может повлиять на способность компании исполнить другие обязательства.

Кроме того, в «Яндексе» сообщили, что в случае ограничения на перевод средств из российских подразделений в зарегистрированную в Нидерландах материнскую Yandex N.V. компания не сможет погасить большинство облигаций.

