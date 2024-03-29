Россиянам рассказали, какие банковские карты принимают в Казахстане

Сегодня в Казахстане не везде можно расплатиться российскими картами «Мир», предупредил эксперт в сфере кредитования, недвижимости и финансов Ибрагим Бадалов.

Так, выпущенная в России карта чаше всего работает в торговых точках и для снятия наличных, передает AIF.Ru.

По его словам, карта Union Pay также имеет активность, но не такую значительную, лучше уточнять в торговых точках заранее.

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С 3 апреля в сервисе Samsung Pay в России станут недоступны бесконтактные платежи с картами платежной системы «Мир». При этом приложение платежной системы «Мир» для оплаты с помощью мобильного телефона Mir Pay пропало из магазина Google Play. Также стали недоступны приложения «СБПэй» и «Привет!».

Оплата картой Мир» по-прежнему будет доступна на территории России, однако за рубежом россияне будут лишены такой возможности, заявил аналитик банковской сферы, главный редактор интернет-портала Finnews.ru Владимир Шевченко «Радиоточке НСН».

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
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