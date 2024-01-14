Бастрыкин поручил завести дело по факту пожара на складе Wildberries
14 января 202404:27
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил инициировать головное дело после пожара на складе Wildberries в Санкт-Петербурге, сообщается в Telegram-канале ведомства.
Указание дано и.о. руководителя ГСУ СК России по Санкт-Петербургу.
В настоящее время рассматриваются три версии пожара на складе Wildberries в поселке Шушары Санкт-Петербурга, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru