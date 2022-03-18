ФАС и Wildberries обсудили легализацию параллельного импорта в Россию

Как отметил Шаскольский, ФАС направила в правительство проект постановления о легализации параллельного импорта, после принятия документа ведомство планирует встретиться с основными маркетплейсами и бизнес-сообществом страны.

В антимонопольной службе считают, что легализация решит проблемы ценовой, качественной и ассортиментной дискриминации со стороны правообладателей в отношении потребителей из России и поможет избавиться от недобросовестной конкуренции со стороны официальных дистрибьюторов.

По мнению Бакальчук, нововведение положительно повлияет на малый и средний бизнес, который сможет легально импортировать иностранные товары без оформления дополнительных разрешений. При этом у потребителей появится доступ к более широкому ассортименту «товаров высокого качества по адекватным ценам».

