ФАС и Wildberries обсудили легализацию параллельного импорта в Россию
Глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максим Шаскольский и генеральный директор Wildberries Татьяна Бакальчук обсудили вопрос легализации в РФ параллельного импорта, сообщает пресс-служба ФАС.
Сейчас ввоз товаров без разрешения правообладателя запрещен, однако легализация такого импорта в текущих условиях поспособствует увеличению количества хозяйствующих субъектов, ввозящих товар в РФ и позволит насытить внутренний рынок необходимой потребителям продукцией.
Как отметил Шаскольский, ФАС направила в правительство проект постановления о легализации параллельного импорта, после принятия документа ведомство планирует встретиться с основными маркетплейсами и бизнес-сообществом страны.
В антимонопольной службе считают, что легализация решит проблемы ценовой, качественной и ассортиментной дискриминации со стороны правообладателей в отношении потребителей из России и поможет избавиться от недобросовестной конкуренции со стороны официальных дистрибьюторов.
По мнению Бакальчук, нововведение положительно повлияет на малый и средний бизнес, который сможет легально импортировать иностранные товары без оформления дополнительных разрешений. При этом у потребителей появится доступ к более широкому ассортименту «товаров высокого качества по адекватным ценам».
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