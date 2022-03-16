Специалисты устранили более 90% ошибок в работе Wildberries
Ошибки в работе сайта и приложения Wildberries устранены более чем на 90%, говорится в сообщении компании.
Отмечается, что в ближайшее время будут исправлены оставшиеся неполадки.
В результате сбоев в работе сайта и приложения онлайн-ретейлера Wildberries личные данные и платежная информация пользователей не пострадали. Об этом сообщает информационное агентство РИА Новости со ссылкой на источник в компании.
14 марта стало известно, что в функционировании Wildberries сразу в нескольких странах зафиксировали сбои. Отмечается, что специалисты уже устранили более 70% ошибок, число которых за день снизилось вчетверо. При этом 15 марта, по данным сайта Downdetector, пользователи из разных государств опять жалуются на сбои в работе Wildberries.
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