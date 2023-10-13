Wildberries начал возвращать комиссию за оплату с карт Visa и Mastercard

Маркетплейс Wildberries начал возвращать покупателям комиссию, взятую при оплате с карт платежных систем Visa и Mastercard. Об этом сообщает Life.ru.

Wildberries заявил о соблюдении требований законов в вопросе оплаты покупок

По данным издания, пользователи получают в личных кабинетах уведомления о возврате небольших денежных сумм.

Ранее интернет-магазин сообщил, что начал взимать комиссию в 3% за оплату покупок картами Visa и Mastercard, напоминает «Свободная пресса». Изменения вызвали общественный резонанс, Генпрокуратура России анонсировала проверку законности введения комиссии Wildberries и фактов взимания платы за возврат товаров.

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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