Wildberries начал возвращать комиссию за оплату с карт Visa и Mastercard
Маркетплейс Wildberries начал возвращать покупателям комиссию, взятую при оплате с карт платежных систем Visa и Mastercard. Об этом сообщает Life.ru.
По данным издания, пользователи получают в личных кабинетах уведомления о возврате небольших денежных сумм.
Ранее интернет-магазин сообщил, что начал взимать комиссию в 3% за оплату покупок картами Visa и Mastercard, напоминает «Свободная пресса». Изменения вызвали общественный резонанс, Генпрокуратура России анонсировала проверку законности введения комиссии Wildberries и фактов взимания платы за возврат товаров.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru