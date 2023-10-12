Wildberries заявил о соблюдении требований законов в вопросе оплаты покупок

Wildberries на совещании в Генпрокуратуре РФ представит свою позицию по вопросу оплаты покупок по картам Visa и Mastercard. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу маркетплейса.

Генпрокурор РФ поручил проверить законность комиссий Wildberries

Отмечается, что компания в своей работе неукоснительно соблюдает все требования законодательства.

Ранее сообщалось, что Wildberries ввел комиссию в размере 3% от стоимости покупки за оплату товаров с карт международных платежных систем Visa и Mastercard. На этом фоне председатель «Общественной потребительской инициативы» Олег Павлов в интервью НСН заявил, что маркетплейс ввел комиссию, чтобы продвигать российские средства платежа, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
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