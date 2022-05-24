Wildberries начал штрафовать за возврат товара
В интернет-магазине Wildberries сделали возврат товара платным для всех покупателей, сообщает РБК.
Он обойдется в 100 рублей. Платить придется даже тем клиентам, которые раньше не отказывались от сделанных заказов. Деньги маркетплейс списывает даже в том случае, если покупатель решил отказаться от бракованной продукции.
Компания объяснила списания статьей 26.1 закона «О защите прав потребителей», в которой говорится о возврате клиенту суммы за исключением расходов продавца на доставку возвращенного товара от покупателя.
Ряд партнеров Wildberries выразили опасение, что платный отказ от товаров негативно скажется на продажах.
Интернет-магазин Wildberries не имеет права брать с потребителей плату за возврат некачественного товара. Об этом сообщил заместитель начальника Управления федерального государственного надзора в области защиты прав потребителей Роспотребнадзора Андрей Пучковский.
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