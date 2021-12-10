Роспотребнадзор: Wildberries не имеет права брать плату за возврат товара

Интернет-магазин Wildberries не имеет права брать с потребителей плату за возврат некачественного товара. Об этом сообщает информационное агентство РИА Новости со ссылкой на заместителя начальника Управления федерального государственного надзора в области защиты прав потребителей Роспотребнадзора Андрея Пучковского.

Ранее издание Forbes сообщило, что компания Wildberries сделала возврат товаров платным для клиентов, процент выкупа которых составляет меньше 20%, или ее сумма не больше десяти тысяч рублей. Таким покупателям придется заплатить 100 рублей за каждый возвращаемый товар.

По словам Пучковского, чаще всего покупатели сталкиваются с тем, что товар не похож на фото или выглядит так, как будто его уже использовали. Он отметил, что количество жалоб на работу интернет-торговли ежегодно растет.

Пучковский посоветовал покупателям обращаться напрямую к продавцу, а не платить Wildberries, так как он выступает только в роли владельца агрегатора информации о товарах и услугах.