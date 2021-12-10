Роспотребнадзор: Wildberries не имеет права брать плату за возврат товара
Интернет-магазин Wildberries не имеет права брать с потребителей плату за возврат некачественного товара. Об этом сообщает информационное агентство РИА Новости со ссылкой на заместителя начальника Управления федерального государственного надзора в области защиты прав потребителей Роспотребнадзора Андрея Пучковского.
Ранее издание Forbes сообщило, что компания Wildberries сделала возврат товаров платным для клиентов, процент выкупа которых составляет меньше 20%, или ее сумма не больше десяти тысяч рублей. Таким покупателям придется заплатить 100 рублей за каждый возвращаемый товар.
По словам Пучковского, чаще всего покупатели сталкиваются с тем, что товар не похож на фото или выглядит так, как будто его уже использовали. Он отметил, что количество жалоб на работу интернет-торговли ежегодно растет.
Пучковский посоветовал покупателям обращаться напрямую к продавцу, а не платить Wildberries, так как он выступает только в роли владельца агрегатора информации о товарах и услугах.
При этом представитель Роспотребнадзора отметил, что магазин может брать плату за возврат качественного товара. Он привел в пример работу обычных онлайн-магазинов, когда клиенту не подошла вещь, и он решает отвести ее в магазин, чтобы вернуть или обменять.
При этом, Пучковский считает, что такое правило неактуально для интернет-магазинов, потому что в них любой товар, за исключением лекарств, можно не просто обменять, но и вернуть в течение семи дней.
Он считает, что, если решение Wildberries затронет только тех потребителей, кто привык заказывать большое число позиций и возвращать их, только в случае возврата качественных товаров, то оно направлено на изменение модели поведения покупателей.
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