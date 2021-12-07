Wildberries и банк ВТБ запускают сервис бесконтактной оплаты VTB Pay

Банк ВТБ и российский онлайн-ретейлер Wildberries запускают новую систему платежных сервисов VTB Pay. Об этом говорится в сообщении Wildberries.

Так, клиентам маркетплейса использование VTB Pay обеспечит безопасную оплату покупок без дополнительных подтверждений операции. Привязать карту ВТБ в личном кабинете на сайте или в мобильном приложении Wildberries пользователю нужно будет только один раз.

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В ближайший год, как ожидают в компаниях, системой воспользуются до четырех миллионов человек.

Президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что ухудшение условий обслуживания платежной системы Visa будет способствовать развитию российских карт.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:БанкРоссия
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