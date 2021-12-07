Wildberries и банк ВТБ запускают сервис бесконтактной оплаты VTB Pay

В ближайший год, как ожидают в компаниях, системой воспользуются до четырех миллионов человек.

Президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что ухудшение условий обслуживания платежной системы Visa будет способствовать развитию российских карт.

