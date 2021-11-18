ВТБ покинет состав акционеров ритейлера «Магнит»

Доля банка составляет 17,28%. Планируется, что 12,9% приобретет действующий акционер ритейлера Marathon Group, а еще 4,4% будут проданы в рамках ускоренного формирования книги заявок.

Отмечается, что после приобретения акций доля Marathon Group составит 29,75%. В компании заявили, что не планируют увеличение своей доли до контрольной.

