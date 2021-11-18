ВТБ покинет состав акционеров ритейлера «Магнит»

ВТБ планирует продать свою долю акционерного капитала российкого ритейлера «Магнит». Об этом сообщает «Ведомости» со ссылкой на сообщение банка.

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Доля банка составляет 17,28%. Планируется, что 12,9% приобретет действующий акционер ритейлера Marathon Group, а еще 4,4% будут проданы в рамках ускоренного формирования книги заявок.

Отмечается, что после приобретения акций доля Marathon Group составит 29,75%. В компании заявили, что не планируют увеличение своей доли до контрольной.

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