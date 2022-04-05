ВТБ начнет работу в Крыму

Банк ВТБ начнет работу в Крыму, формат деятельности организации обсуждается. Об этом заявил глава банка Андрей Костин.

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«Крым — это наша территория, и мы будем работать там. В каком формате?.. Там создана достаточно эффективная система... поэтому все эти связи будем налаживать, развивать», — цитирует Костина ТАСС.

Глава ВТБ также отметил важность привлечения инвестиций в Крым, прежде всего в индустрию отдыха, подчеркнув, что ведется работа над этим.

Ранее стало известно, что Промсвязьбанк начал предоставлять услуги гражданам и организациям в Крыму.

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