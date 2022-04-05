Киргизский банк предложил россиянам получить карты Visa Gold в Москве
Коммерческий банк Кыргызстана (КБК) предложил выдавать россиянам карты Visa Gold, действующие за рубежом. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на представительство КБК в Москве.
По данным издания, граждане РФ могут обратиться в столичное представительство банка, при себе необходимо иметь паспорт и нотариальную доверенность на определенного гражданина Киргизии на представление интересов в банке, открытие счетов и получение карт. Последний документ можно получить на месте. Стоимость услуги — 17 500 рублей.
После оформления документов КБК передаст данные в материнский банк, который выпустит виртуальную Visa Gold, а в течение пяти дней доставит клиенту именную пластиковую карту.
Как отмечают юристы, иностранные банки, которые открывают счета для россиян, рискуют попасть под вторичные санкции, хотя формально их действия не запрещены. При этом под ограничения могут попасть как оформляющие карты граждане, так и предоставляющие услуги финансовые организации.
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